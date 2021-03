HASIL Tinju Dunia Benavidez Vs Ellis Live tvOne dan Roman Gonzalez Vs Estrada Live TV Online DAZN

HASIL Tinju Dunia Estrada Vs Roman Gonzalez Live Streaming DAZN Minggu 24 Maret 2021 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketahui hasil dua pertarungan tinju dunia Minggu 14 Maret 2021 pagi WIB, Juan Francisco Estrada versus Roman Gonzalez dan David Benavidez Vs Ronald Ellis.

Dua pertarungan ini digelar pada waktu bersamaan di ring berbeda.

Pertarungan Estrada versus Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez disaksikan secara live streaming di TV Online DAZN.

Estrada dan Chocolatito memperebutkan sabuk juara dunia kelas terbang super versi badan tinju duni WBC dan WBA.

Adapun tvOne menyiarkan langsung David Benavidez Vs Ronald Ellis. Keduanya memperebutkan sabuk juara kelas menengah Super WBC.

Sebelum partai puncak Estrada Vs Chocolatito dan Benavidez Vs Ellis, ada sejumlah partai tambahan yang tidak kalah seru.

Isaac Cruz vs. Jon Fernandez kelas Lightweight dan Terrell Gausha vs. Jamontay Clark di kelas Junior Middleweight.

Isaac Cruz vs. Jon Fernandez kelas Lightweight dan Terrell Gausha vs. Jamontay Clark di kelas Junior Middleweight.

Cek juga hasil akhir tinju dunia Estrada Vs Chocolatito dan Benavidez Vs Ellis via link live score di artikel ini.

Tale of the Tape Estrada Vs Chocolatito