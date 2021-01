Tale of the Tape Tyson Fury Vs Anthony Joshua - Mahar Duel Raja Kelas Berat Triliunan Rupiah

Tale of the Tape Tyson Fury Vs Anthony Joshua.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel super mahal yang ditunggu-tunggu antara Anthony Joshua Vs Tyson Fury kabarnya telah mengunci tempat.

Dengan negosiasi yang hampir tuntas.

Kedua petinju asal Inggris ini akan mendapatkan bayaran senilai $ 100 juta atau sekitar Rp 1.345.289.000.000.

Duel super duo raksasa kelas berat ini kemungkinan akan berlangsung pada Mei atau Juni 2021 dengan beberapa undercard menarik yang sedang disusun.

Laga ini sekaligus menandai pertama kalinya dimana empat gelar utama akan dipertaruhkan.

Baca juga: Hasil Tinju Dunia Hari Ini Anthony Joshua Vs Kubrat Pulev, Duel Anthony Joshua Vs Tyson Fury Nyata !

Belum ada juara kelas berat yang tak terbantahkan sejak Lennox Lewis mengalahkan Evander Holyfield pada tahun 1999 silam.

Artinya, ini pertarungan terbesar sejak Lennox Lewis melawan Mike Tyson atau Lennox Lewis Vs Evander Holyfield.

Pertarungan Anthony Joshua Vs Tyson Fury diperkuat pernyataan Tyson Fury di akun Instagramnya @gypsyking101.

"coming soon somewhere near you. 2021 #BIGSTIFFIDIOT #BIGDOSSER," tulis Fury.

Baca juga: Video Detik-detik Anthony Joshua Pukul KO Kubrat Pulev di Ronde 9

Tale of the Tape Anthony Joshua Vs Tyson Fury