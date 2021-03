SOAL UTS Bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Ulangan Tengah Semester Genap 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk kita simak pembahasan kunci jawaban materi Bahasa Inggris SD Kelas 6 Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban berikut merupakan contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Kunci jawaban soal yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Berikut adalah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 6 SD Pelajaran Bahasa Inggris semester genap dilansir dari berbagai sumber:

SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 6 SD SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Choose the correct answer by crossing a, b, c, or d. (Pilihlah jawaban yang benar dengan member tanda x pada a, b, c, atau d)

I.

1. A …………… is the wife of a king.

a. Queen

b. President

c. Governor

d. Major

2. Indonesia is a republic, a …………… leads it.

a. Emperor

b. King

c. President

d. Village chief