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Skor Hasil UEFA Tadi Malam Leg 1 Babak 16 Besar 4 Tim Tuan Rumah Menang Hasil Liga Eropa Tadi Malam
Skor hasil liga eropa tadi malam Ajax vs BSC Young Boys 3-0, AS Roma vs Shakhtar Donetsk 3-0, Tottenham Hotspur vs Dinamo Zagreb 2-0 dan Granada vs Mo
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil UEFA tadi malam leg 1 babak 16 besar 4 tim tuan rumah menang.
Tim tuan rumah yang berhasil memetik kemenangan di antaranya Ajax, AS Roma, Tottenham dan Granada.
Skor hasil liga eropa tadi malam Ajax vs BSC Young Boys 3-0, AS Roma vs Shakhtar Donetsk 3-0, Tottenham Hotspur vs Dinamo Zagreb 2-0 dan Granada vs Molde 2-0.
Dua tim tuan rumah lainnya bermain imbang Manchester United vs AC Milan 1-1 dan Slavia Praha vs Glasgow Rangers 1-1.
Sementara dua tim tuan rumah kalah di kandang sendiri Dynamo Kyiv vs Villarreal 0-2 dan Olympiakos vs Arsenal 1-3.
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Hasil Liga Eropa Tadi Malam
MU vs Ac Milan
Bermain di Stadion Old Trafford, Manchester United unggul lebih dahulu dari lawannya pada awal paruh kedua.
Amad Diallo yang dibeli oleh Iblis Merah seharga 19 juta paun dari Atalanta pada Januari unjuk gigi.
Berlari mengambil umpan chip Bruno Fernandes, ia melewatkan bola di atas kepala Gianluigi Donnarumma jadi gol.
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Liga Eropa
UEFA
Ajax vs BSC Young Boys
AS Roma vs Shakhtar Donetsk
Tottenham Hotspur vs Dinamo Zagreb
Granada Vs Molde
Manchester United Vs AC Milan
MU Vs AC Milan
Slavia Praha vs Glasgow Rangers
Dynamo Kyiv Vs Villarreal
Olympiakos Vs Arsenal
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