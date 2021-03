LIVE Hasil Tes MotoGp Qatar 2021 Hari ke 5 Jumat 12 Maret 2021 | Valentino Rossi Pecahkan Rekor

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung balapan penentu hasil tes MotoGp Qatar 2021 hari ke 5, Jumat 12 Maret 2021.

Dalam balapan yang dilangsungkan di sirkuit Internasional Losail Qatar tersebut, baru ada satu pembalap yang menuntaskan balapan.

Pembalap MotoGp 2021 yang sudah tuntas menjalani balapan penentu hasil tes MotoGp Qatar 2021 hari ke 5 tersebut yakni Danilo Petrucci.

Pembalap MotoGP 2021 yang di jadwal MotoGp 2021 kali ini membela tim satelit Ducati dari tim Pramac Ducati tersebut mencatatkan waktu terbaik 2:01.308 sec

Hasil tes MotoGp Qatar 2021 hari ke 5 yang diraih Danilo Petrucci tersebut pun diumumkan di laman Twitter MotoGp

Demikian keterangan di laman media Sosial Twitter MotoGp terkait hasil tes MotoGp Qatar 2021 hari ke 5 hari ini Jumat 12 Maret 2021.

Anda tentunya bisa mengikuti live hasil tes MotoGp Qatar 2021 hari ke 5 tersebut dengan masuk ke laman MotoGp.com

