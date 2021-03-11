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LIVE HASIL Olympiakos vs Arsenal - Arteta Percaya Aubameyang | Link Hasil Arsenal vs Olympiakos

Update hasil Olympiakos vs Arsenal pada leg 1 babak 16 besar Liga Eropa, Jumat 12 Maret 2021 dini hari WIB

zoom-inlihat foto LIVE HASIL Olympiakos vs Arsenal - Arteta Percaya Aubameyang | Link Hasil Arsenal vs Olympiakos
Twitter Arsenal/@Arsenal
GOL - Penyerang Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang merayakan gol ke gawang Fulham dalam laga pekan perdana Liga Inggris, Sabtu (12/9/2020) malam WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil Olympiakos vs Arsenal pada leg 1 babak 16 besar Liga Eropa, Jumat 12 Maret 2021 dini hari WIB.

Pertandingan Olympiakos vs Arsenal berlangsung di Stadion Karaiskakis, Piraeus, Yunani mulai pukul 02.50 WIB.

Saksikan Olympiakos vs Arsenal melalui live streaming Vidio.com.

Update hasil Olympiakos vs Arsenal melalui live score.

Link live streaming dan live score hasil Olympiakos vs Arsenal dapat diakses di bagian bawah artikel ini.

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Balas Kekalahan

Kekalahan menyakitkan yang diterima Arsenal dari Olympiakos pada musim lalu akan coba dibalaskan pada momen kali ini.

Pada musim lalu tepatnya pada babak 32 besar Liga Eropa, tim berjuluk The Gunners tersebut secara tragis disingkirkan oleh Olympiakos di detik akhir laga.

Laga dramatis mewarnai pertandingan leg kedua antara Arsenal melawan Olympiakos di Stadion Emirates musim lalu.

Arsenal yang unggul agregat 1-0 dipaksa melakoni perpanjangan waktu 2x15 menit pada leg kedua di kandang sendiri.

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Editor: Haryanto
Sumber: Tribunnews
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