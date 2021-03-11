LIVE Hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk UEL Streaming | Duet Mkhitaryan-Mayoral Bisa Jadi Keran Gol

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Update hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, Jumat 12 Maret 2021 dini hari WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, Jumat 12 Maret 2021 dini hari WIB.
Pertandingan AS Roma Vs Shakhtar Donetsk berlangsung di Stadio Olimpico mulai pukul 03.00 WIB.
Saksikan AS Roma Vs Shakhtar Donetsk melalui live streaming Vidio.com.
Update hasil AS Roma Vs Shakhtar Donetsk melalui live score.
Link live streaming dan live score hasil AS Roma Vs Shakhtar Donetsk dapat diakses di bagian bawah artikel ini.
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Catatan Pertandingan AS Roma vs Shaktar Donetsk
Pertandingan Terakhir AS Roma
07.03.21 SA AS Roma Genoa 1 : 0
04.03.21 SA Fiorentina AS Roma 1 : 2
01.03.21 SA AS Roma AC Milan 1 : 2
26.02.21 EL AS Roma Braga 3 : 1
AS Roma vs Shakhtar Donetsk
Hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk
Roma vs Shaktar
Hasil Liga Europa
Liga Europa
Paulo Fonseca
Henrikh Mkhitaryan
Borja Mayoral
Live streaming Vidio
Live Streaming Vidio.com
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