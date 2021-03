LIVE Hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk UEL Streaming | Duet Mkhitaryan-Mayoral Bisa Jadi Keran Gol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, Jumat 12 Maret 2021 dini hari WIB.



Pertandingan AS Roma Vs Shakhtar Donetsk berlangsung di Stadio Olimpico mulai pukul 03.00 WIB.

Saksikan AS Roma Vs Shakhtar Donetsk melalui live streaming Vidio.com.

Update hasil AS Roma Vs Shakhtar Donetsk melalui live score.

Link live streaming dan live score hasil AS Roma Vs Shakhtar Donetsk dapat diakses di bagian bawah artikel ini.

Baca juga: LIVE HASIL Olympiakos vs Arsenal - Arteta Percaya Aubameyang | Link Hasil Arsenal vs Olympiakos

Catatan Pertandingan AS Roma vs Shaktar Donetsk

Pertandingan Terakhir AS Roma

07.03.21 SA AS Roma Genoa 1 : 0

04.03.21 SA Fiorentina AS Roma 1 : 2

01.03.21 SA AS Roma AC Milan 1 : 2

26.02.21 EL AS Roma Braga 3 : 1