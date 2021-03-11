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Liga Europa

LIVE Hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk UEL Streaming | Duet Mkhitaryan-Mayoral Bisa Jadi Keran Gol

Update hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, Jumat 12 Maret 2021 dini hari WIB.

zoom-inlihat foto LIVE Hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk UEL Streaming | Duet Mkhitaryan-Mayoral Bisa Jadi Keran Gol
Twitter Roma/@OfficialASRoma
GOL - Pemain Roma menyarakan gol ke gawang Inter dalam lanjutan Liga Italia, Minggu 10 Januari 2021 malam WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil AS Roma vs Shakhtar Donetsk dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa, Jumat 12 Maret 2021 dini hari WIB.

Pertandingan AS Roma Vs Shakhtar Donetsk berlangsung di Stadio Olimpico mulai pukul 03.00 WIB.

Saksikan AS Roma Vs Shakhtar Donetsk melalui live streaming Vidio.com.

Update hasil AS Roma Vs Shakhtar Donetsk melalui live score.

Link live streaming dan live score hasil AS Roma Vs Shakhtar Donetsk dapat diakses di bagian bawah artikel ini.

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Catatan Pertandingan AS Roma vs Shaktar Donetsk

Pertandingan Terakhir AS Roma

07.03.21 SA AS Roma Genoa 1 : 0

04.03.21 SA Fiorentina AS Roma 1 : 2

01.03.21 SA AS Roma AC Milan 1 : 2

26.02.21 EL AS Roma Braga 3 : 1

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Penulis: Haryanto
Editor: Haryanto
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