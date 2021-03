Video Musik Raja Terakhir Young Lex Dituding Plagiat MV Lit Lay EXO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Video Musik Raja Terakhir yang diunggah di channel Youtube Young Lex dituding plagiat dari MV Lit Lay Zhang yang juga member EXO.

Tudingan plagiat disampaikan netizen setelah melihat banyaknya kesamaan dalam video yang menurut Young Lex adalah Official song for Three Kingdoms: Hero Legendaris.

Kesamaan itu di antaranya terletak pada kostum, naga, hingga gerakan tarian yang ada di video musik Young Lex.

Young Lex sempat membuat komentar seperti "Fans K-pop otak micin akan bilang ini plagiat," yang membuat penggemar semakin marah dengan sikapnya.

Walaupun komentar itu telah dihapus dari kolom komentar YouTube-nya, penggemar telah menyimpan tangkapan layarnya dan membagikannya di media sosial.

Baca juga: Lirik Lagu Raja Terakhir Young Lex yang Musik Videonya Dinilai Plagiat dari MV Lay EXO

Hingga membuat 'Respect Zhang Yixing" menjadi salah satu trending Twitter hari ini, Selasa 9 Maret 2021.

Banyak penggemar yang mengutarakan kekecewaannya atas sikap Young Lex ini.

"Kok yang tadi ngatain micin dihapus?" tulis akun Zelikha Azzahra.

"Kok yg ngatain kpopers otak micin dihapus? Baru tau Lay artis China ya bukan Korea?" tulis akun Haeyaaa Soo disertai emoji tertawa.

"Btw yang lo plagiat itu C-Pop bukan Kpop, educate yourself dulu yuk. Dah low quality, low knowledge," tulis glowdeer_.