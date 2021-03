BERIKUT PREDIKSI Skor Juventus Vs Porto, Peluang Juve Menang Cuma 16 %? | Cek H2H Juventus VS Porto hari ini Rabu 10 Maret 2021 dini hari nanti / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pertandingan lanjutan babak 16 besar Liga Champions 2021 malam ini.

Satu di antara pertandingan besar yang akan tersajid di babak 16 besar Liga Champions 2021 kali ini yakni duel antara Juventus Vs Porto.

Menurut Sobat Tribun Pontianak sekalian, dalam prediksi skor Juventus Vs Porto kali ini, siapa yang akan keluar sebagai pemenang ?

Sekaligus tim mana yang akan melaju ke babak perempat final Liga Champions 2021 nanti ?

Untuk membuat prediksi skor Juventus Vs Porto tersebut, satu di antara data yang bisa dijadikan tolak ukur yakni Head to Head Juventus Vs Porto alias H2H Juventus Vs Porto jelang pertandingan babak 16 besar Liga Champions 2021 tersebut.

Berikut data H2H Juventus Vs Porto tersebut kami rangkum dari laman Soccer 24 Selasa 9 Maret 2021 :

Hasil 5 Pertandingan Terakhir Juventus

07.03.21 SA Juventus Lazio 3 : 1

M

03.03.21 SA Juventus Spezia 3 : 0

M

28.02.21 SA Verona Juventus 1 : 1

S

23.02.21 SA Juventus Crotone 3 : 0

M

18.02.21 CL FC Porto Juventus 2 : 1

K

Hasil 5 Pertandingan Terakhir FC Porto

07.03.21 PL Gil Vicente FC Porto 0 : 2

M

04.03.21 TP FC Porto Braga 2 : 3

K

28.02.21 PL FC Porto Sporting 0 : 0

S

23.02.21 PL Maritimo FC Porto 1 : 2

M

18.02.21 CL FC Porto Juventus 2 : 1

M