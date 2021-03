Link Live Streaming Liga Champions Malam Ini Rabu 10 Maret 2021 Juventus vs FC Porto & Live Score

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lanjutan Liga Champions 2020 2021 akan dimainkan malam ini Rabu 10 Maret 2021.

Beberapa tim akan menjalani laga hidup mati pada leg kedua ini.

Adapula tim yang hanya memerlukan hasil imbang untuk lolos ke fase 8 besar.

Hal itu dikarenakan pada pertemuan babak pertama tim sudah meraih kemenangan.

Misal Barcelona harus mampu membalikan keadaan jika ingin lolos pada babak 8 besar.

Pada pertemuan pertama Barcelona dibungkam Paris Saint-Germain 1-4.

Liga Champions malam ini Rabu 10 Maret 2021 akan disiarkan langsung di SCTV dan Live Streaming Champions TV.

Jadwal Liga Champions leg 2 babak 16 besar dimulai pada Rabu 10 Maret 2021 dini hari jam 03.00 WIB Juventus vs FC Porto via Live Streaming SCTV dan RB Leipzig vs Liverpool di Live Streaming Champions TV.

PSG vs Barcelona berlangsung Kamis 11 Maret 2021.

Delapan pertandingan ini menentukan tim mana yang lolos ke babak semifinal Liga Champions.