KUNCI JAWABAN Matematika Kelas 9 SMP UTS Semester 2 Tahun 2021, Ulangan Tengah Semester Genap. 

SOAL DAN JAWABAN MATEMATIKA KELAS 9 SMP SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c, atau d didepan jawaban yang benar !

1. Hasil dari (64)-1/3 adalah....

a. 1/8

b. 1/4

c. 8

d. 4



2. Bentuk sederhana dari √300 adalah....

a. 10√3

b. 20√3

c. 30√3

d. 40√3



3. 2-2 + 3-3 + 1-4 = ....

a. 1 6/54

b. 1 6/108

c. 1 31/54

d. 1 31/108



4. Hasil dari (1/3)3 x 243 ∶ 1/92 =....

a. 36

b. 35

c. 34

d. 33



5. Hasil dari (9x-2 y3 z-4 )2 adalah....

6. Nilai dari (√32)1/5 adalah....

a. 5

b. 4

c. 3

d. 2



7. Susunan bilangan ∛125, 5√243, ∜16 dari kecil ke besar adalah....

a. ∛125, 5√243, ∜16

b. ∛125, ∜16, 5√243

c. ∜16, 5√243, ∛125

d. ∜16, ∛125, 5√243



8. Bentuk baku dari 23.080.000 adalah....

a. 2,308 x 108

b. 2,308 x 107

c. 2,38 x 108

d. 2,38 x 107

9. Bentuk sederhana dari

adalah....

a.. ab2c5

b. a2b5c2

c. ab5c2

d. a2b2c5



10. Hasil dari √175+4√7-√63 adalah....

a. 6√7

b. 5√7

c. 4√7

d. 3√7



11. Bentuk sederhana dari