KUNCI JAWABAN Bahasa Inggris UTS / PTS Kelas 8 SMP Semester 2, Ulangan Tengah Semester Genap 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel berikut ini terdapat pembahasan kunci jawaban pelajaran Bahasa Inggris Kelas 8 SMP/ MTS Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban Bahasa Inggris kelas 8 SMP berikut merupakan contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Adapun kunci jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Berikut adalah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 8 SMP/ MTS Pelajaran Bahasa Inggris Semester 2 dilansir dari berbagai sumber:

SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 8 SMP SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

1. It is a clever mammal that can solve problems and hold things in their hands. It lives in groups called troops. It eats plants, birds’ eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest.

The animal in the description is ….

A. Elephant

B. Monkey