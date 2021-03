KUNCI JAWABAN Bahasa Inggris UTS / PTS Kelas 7 SMP Semester 2, Ulangan Tengah Semester Genap 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini terdapat pembahasan kunci jawaban pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 SMP/ MTS Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 SMP ini merupakan contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS)

Kunci jawaban yang dibahas dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik

Berikut pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 7 SMP/ MTS Pelajaran Bahasa Inggris Semester 2 dilansir dari bospedia.com:

SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 7 SMP SEMESTER 2 (GENAP)

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c atau d didepan jawaban yang benar !

1. Shiva meets Lia, her old friend, on her way walking to her office. Shiva greets her.

Shiva : You are Lia, aren’t you? Hi …

Lia : Hi, Shiva. Oh I am just fine. How about yourself?

Shiva : I am fine, too. I am working for that office now.

Lia : Really? How lucky you are!

a. Where do you live now?

b. How have you been?

c. Do you remember me?

d. Do I look great?