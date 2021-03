KUNCI JAWABAN Bahasa Inggris Kelas 9 SMP UTS Semester 2, Soal dan Jawaban PTS Semester Genap 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini terdapat artikel tentang kunci jawaban pelajaran Bahasa Inggris Kelas 9 SMP/ MTS Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban berikut merupakan contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Adapun kunci jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Berikut pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 9 SMP/ MTS Pelajaran Bahasa Inggris Semester 2 dilansir dari bospedia.com:

SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 9 SMP SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

1. Arrange these sentences based on the pictures above to make cooking instructions.

(1) Put noodles into 2 glasses of briskly boiling water.

(2) Your delicious noodles are ready to be served.

(3) Put the seasoning, vegetables oil and chilli powder in a bowl.