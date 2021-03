SOAL UTS Bahasa Inggris Kelas 12 SMA Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban PTS Semester Genap. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) materi Bahasa Inggris SMA Kelas 12 atau Kelas XII Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 12 SMA/ MA Pelajaran Bahasa Inggris Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

>>>>SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 12 SMA SEMESTER 2

Choose the correct answer by crossing (x) a, b, c, d, e,!

1. The Liberal Democrats and the Green party ____________ a coalition before the committee count the ballot paper.

a. Had formed

b. Have formed

c. Have been formed

d. formed

e form

2. The unsuccessful candidates in the General Election congratulated the new MP after they _____________ .

a. Have been chose

b. Are chose

c. Chose.

d. have chose

e. had been chose

3. The government promised, when they were elected, that they ____________ taxes.

a. Would raise

b. Would rose

c. Will not raise

d. would not raise

e. will raise

4. The company’s most valuable asset _____ their city-centre property.

a. Are

b. Is

c. Has

d. was

e. were