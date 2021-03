SOAL UTS Bahasa Inggris Kelas 10 SMA Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban PTS Semester Genap. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) materi Bahasa Inggris SMA Kelas 10 atau Kelas X Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 10 SMA/ MA Pelajaran Bahasa Inggris Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

>>>>SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 10 SMA SEMESTER 2

Choose the correct answer by crossing (x) a, b, c, d, e,!

1. Thank you so much for helping me. I relaly... it

a. accept

b. agree

c. appreciate

d. deserve

e. love

Jawaban: c

Pembahasan: kata yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah appreciate, yang artinya menghargai

2. A thousand thanks for all you hard work. I shall never.. it.

a. forego

b. forget

c. foretell

d. forbid

e. forgive

Jawaban: b

Pembahasan: kata yang paling tpeat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah forget, yang artinya melupakan

3. Thank you for all you’ve done from the...of my heart

a. base

b. foundation

c. end

d. bottom

e. inside

Jawaban: d