Apa Itu Ghosting? Bahasa Gaul yang Viral Karena Kaesang Putuskan Felicia, Arti Kata Ghosting di KBBI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kaesang Pangarep disebut melakukan ghosting terhadap mantan kekasihnya, Felicia Tissue.

Hal itu diungkapkan teman Felicia melalui Instagram Story @kimberleyneo yang kemudian diposting oleh akun Ibunda Felicia, Meilia Lau, @meilia_lau.

"... For five years you dated my friend, brought her out to the public eye and led her to believe that she was the only one for you."

(Selama lima tahun Anda menjalin hubungan dengan teman saya, membawanya ke publik dan membuatnya percaya bahwa dialah satu-satunya untuk Anda)

"Then for no reason, you started ghosting her as if she wasnt ever important in your life."

(Lalu tanpa alasan, Anda mulai ghosting seolah-olah dia tidak pernah penting dalam hidup Anda."

Lalu Apa Itu Ghosting ?

Kata ghosting merupakan kata dalam bahasa gaul.

Ghosting adalah istilah yang berasal dari Bahasa Inggris.

Secara makna kamus, arti ghosting adalah berbayang.