All England 2021 Live TVRI Mulai Babak 32 Besar Hingga Final - Berikut Jadwal Jam Tayang All England

ALL ENGLAND - Ajang badminton bergengsi kejuaraan bulutangkis tertua di dunia, All England 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Eks pemain dan presenter pebulutangkis Indonesia, Yuni Kartika mengabarkan informasi gembira bagi badminton lovers (BL) atau pecinta bulutangkis tanah air.

Ajang kejuaraan badminton tertua dunia, All England 2021 akan ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional, TVRI.

Kabar gembira itu disampaikan Yuni Kartika melalui akun Twitter miliknya, @YuniKartika73, pada Senin 8 Maret 2021.

“BREAKING NEWS!! SCHEDULE LIVE ALL ENGLAND @TVRINasional & @TVRISPORT

Check this out!! Mulai minggu depan yg tgl 17, dari babak 32!! Siap2x ya guys Raket bulutangkis dan kokRaket bulutangkis dan kokRaket bulutangkis dan kok #tvrirumahbulutangkis #tvrinasional #badminton #allengland2021 #indonesia #worldtoursuper1000,” cuit Yuni Kartika.

Dari informasi tersebut, TVRI akan menyiarkan pertandingan All England 2021 mulai babak 32 besar hingga babak final.

Jadwal All England 2021 sendiri akan berlangsung, di Utilita Arena Birmingham, Kota Birmingham, Inggris, mulai 17-21 Maret 2021.

Indonesia sendiri pada ajang ini akan mengirim sembilan wakil.

Dari sembilan wakil yang dikirim, tujuh di antaranya berstatus pemain unggulan dalam turnamen Super 1000 kali ini.

Tunggal dan ganda putra menjadi wakil terbanyak yang masing-masing tiga.

Selain itu, semua wakil berstatus unggulan kecuali Tommy Sugiarto di nomor tunggal putra.