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MARC MARQUEZ & Info Balapan MotoGP 2021 Update Berita Marc Marquez Jelang GP Qatar Hari Minggu

MotoGP 2020 Marc Marquez tampil tidak sempurna dan tidak maksimal. Hal itu karena cidera yang dideritanya saat awal balapan.

zoom-inlihat foto MARC MARQUEZ & Info Balapan MotoGP 2021 Update Berita Marc Marquez Jelang GP Qatar Hari Minggu
JAVIER SORIANO / AFP
Berita Terbaru Marc Marquez MotoGP 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - MotoGP 2021 segera berlangsung dan live MotoGP pertama 2021 dari Qatar.

MotoGP selalu memberikan tontonan menarik untuk para penggemar MotoGP di seluruh dunia.

MotoGP merupakan satu diantara balapan motor tercepat di muka bumi saat ini.

Para rider selalu bersaing untuk menjadi yang terbaik.

Tak terkecuali Marc Marquez. 

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MotoGP 2020 Marc Marquez tampil tidak sempurna dan tidak maksimal.

Hal itu karena cidera yang dideritanya saat awal balapan.

Simak bagaimana Marc Marquez menghadapi balapan MotoGP 2021?

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, memilih bersikap 'bodo amat' alias tidak peduli dengan kandidat juara dunia MotoGP 2021.

Hal tersebut tak lepas dari fakta bahwa Marc Marquez berpeluang besar tak masuk persaingan pada kejuaraan dunia tahun ini.

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Editor: Syahroni
Sumber: BolaSport.com
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