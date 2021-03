HASIL Uji Coba Timnas U 23 Vs Bali United Minggu 7 Maret 2021, Skor Akhir Timnas U 23 Vs Bali United. Cek di artikel ini / ILUSTRASI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ulasan lenkap hasil pertandingan Timnas U23 Vs Bali United dalam laga uji coba pada Minggu 7 Maret 2021 malam.

Dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Madya Senayan Jakarta Pusat tersebut, para pemain Timnas U23 Indonesia yang diasuh Coach Shin Tae-yong berhasil memetik kemenangan.

Adapun hasil Uji Coba Timnas U23 Vs Bali United kali ini, hasil Timnas U23 Vs Bali United di laga uji coba ini diakhiri dengan skor akhir Bali United Vs Timnas U23 3-1.

Tiga gol timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Kushedya Yudo (35), Koko Ari (68'), dan juga Osvaldo Haay (75').

Sementara satu gol Bali United dicetak oleh Lerby Eliandry di menit 83.

Skor akhir Timnas U 23 Vs Bali United ini menjadi tren positif setelah di laga uji coba sebelumnya pemain Timnas U 23 juga berhasil menang atas Tira Persikabo

Berikut ulasan terkait hasil Uji Coba Timnas U23 Vs Bali United untuk skor akhir Timnas U23 Vs Bali United Mingu 7 Maret 2021 malam.

Jalannya Pertandingan

Di awal babak pertama, Timnas U23 Indonesia cukup kewalahan menghadapi perlawanan Bali United.

Pada menit keenam, Bali United langsung mengancam gawang Timnas U23 Indonesia melalui sepakan keras Diego Assis.