Ayu Ting Ting Baru-baru Ini Curi Perhatian, Sampai Diijodohkan Kembali dengan Ivan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kembali menata hidupnya usai gagal jadi menantu bos bank swasta, Ayu Ting Ting baru-baru ini curi perhatian.

Gagal sandang status nyonya Adit Jayusman, Ayu Ting Ting kini menikmati hari-harinya sebagai publik figur.

Ayu Ting Ting juga sempat memboyong satu keluarganya untuk berlibur setelah gagal membahagiakan kedua orang tuanya lewat pernikahan.

Bahkan, pelantun lagu 'Sambalado' itu mengubah gaya rambutnya pasca batal menikah dengan Adit Jayusman.

Ayu Ting Ting nekat memotong rambut panjangnya menjadi pendek sebahu.

Kini tak diketahui sedang dekat dengan siapa, Ayu Ting Ting justru dijodohkan netizen agar menikah bersama Ivan Gunawan.

Baru-baru ini, Ivan Gunawan tampak mengunggah foto selfie Ayu Ting Ting dengan penampilan baru rambutnya.

Paras Ayu Ting Ting yang tampak segar dan semakin cantik dengan rambut barunya, membuat Ivan Gunawan memuji setinggi langit sang pedangdut.

"I love your new hair, look fresh (Aku suka rambut barumu, terlihat lebih segar)," ujar Ivan dalam Instagram pribadinya.

Netizen yang melihat unggahan Ivan langsung menyebut gaya Ayu Ting Ting mirip dengan karakter Andin dalam sinetron Ikatan Cinta.

