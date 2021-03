KEKAYAAN Haji Bolot Kalahkan Raffi Ahmad, Punya 13 Mobil & Rumah Kontrakan 142 Pintu

YouTube TRANS7 OFFICIAL

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Haji Bolot membeberkan sejumlah aset kekayaan yang dimiliki.

Tak disangka kekayaan Haji Bolot mengalahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Fakta ini terungkap melalui tayangan Youtube Trans 7 Official dari acara Okay Boss yang berjudul: "[FULL] Ungkap Cerita Unik Limbad dan Haji Bolot | OKAY BOS 1 Maret 2021".

Dalam kesempatan itu, Haji Bolot sempat ditanya soal pundi-pundi kekayaan yang dimiliki katanya melebihi seorang Raffi Ahmad.

Baca juga: Pergoki Nagita Slavina dan Raffi Ahmad Bertengkar di Kamar, Rafathar Lihat Nagita Nangis

"Pak Haji Sultan? katanya lebih kaya dari saya," tanya Raffi Ahmad.

"Ah siapa bilang," kata Haji Bolot merendah.

"Berapa jumlah kontrakan," tanya lagi Raffi.

"Ah dikit cuma 142 pintu," jawab Haji Bolot santai.

Tak hanya di situ, Raffi Ahmad pun penasaran jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Haji Bolot seperti rumah dan kendaraan roda empat.

"Rumah ada berapa," tanya Raffi Ahmad.