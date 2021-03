KUNCI JAWABAN Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 5 SD Semester 2 dan Kunci Jawaban Pilihan Ganda & Essay. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) materi Bahasa Inggris SD Kelas 5 Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 5 SD Pelajaran Bahasa Inggris semester genap dilansir dari berbagai sumber:

>>>>SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 5 SD SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Choose the correct answer by crossing a, b, c, or d. (Pilihlah jawaban yang benar dengan member tanda x pada a, b, c, atau d)

The text below is for question number 1 – 3 (Text dibawah adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 1 – 3)

Me and my family goes to Yogyakarta by train. We choose train because it’s cheap but comfortable. We could go by plane too, so we could arrive faster. But the plane ticket is too expensive for us. After we arrive in Yogyakarta Train Station. We continue our trip by taxi to our hotel.

1. Me and my family goes to Yogyakarta by …………