KUNCI JAWABAN Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 2 & Kunci Jawaban PTS Semester Genap 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) materi Bahasa Inggris SD Kelas 3 Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Contoh soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 3 SD Pelajaran Bahasa Inggris semester genap dilansir dari berbagai sumber:

>>>>SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 3 SD SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Choose the correct answer by crossing a, b, c, or d. (Pilihlah jawaban yang benar dengan member tanda x pada a, b, c, atau d)

1. I am hungry, I want to ……………..

a. Sleep

b. Drink