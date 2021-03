Akui Keberhasilan Jarot-Askiman, Andreas Calon Ajak Dukung Pemerintahan Jarot-Sudiyanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Tokoh masyarakat Kabupaten Sintang, Andreas Calon mengucapkan terima kasih atas kerja keras kepemimpinan Jarot Winarno-Askiman bupati dan wakil bupati sintang periode 2016-2021.

Menurut Andreas, kepemimpinan Jarot-Askiman dinilai banyak mencapai keberhasilan pembangunan. Yang paling berkesan buatnya, masyarakat di Kecamatan Ambalau, kini sudah merdeka.

"Salah satu bukti konkrit adalah sudah memerdekakan masyarakat Kecamatan Ambalau, yang selama 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi tetap terisolir karena belum memiliki akses jalan darat menuju ibu kota kecamatan. Namun diawal kepemimpinan mereka, awal 2017 jalan darat ke Nanga Kemangai sudah dibangun dan menjadi kenyataan," kata Andreas.

Kepemimpinan Jarot Winarno- Askiman pada lima tahun yang lalu dinilai Andreas tidak banyak retorika, tapi pembangunannya langsung menyentuh masyarakat.

"Saya memiliki istilah untuk pola kepemimpinan mereka berdua, yakni talk less do more. Artinya mereka tidak banyak slogan, tidak banyak berbicara, tetapi mereka lebih banyak dengan tindakan konkrit, terutama dalam melaksanakan program dan visi misi yang mereka buat, mereka langsung pada eksekusi. Mereka lebih banyak berkiprah di lapangan, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, mereka menerapkan program membangun dari pinggiran," ungkapnya.

Mewakili masyarakat adat Dayak, Andreas Calon menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian Jarot-Askiman yang sudah selesai.

Meski demikian, Andreas meyakini Askiman akan tetap mengabdi untuk membangun Sintang, meski sudah tak berada di pemerintahan.

"Meskipun sudah tidak bertugas lagi di pemerintahan, kami yakin beliau masih berkomitmen untuk memajukan Sintang meskipun sudah tidak di pemerintahan," katanya.

Andreas menyatakan menaruh harapan sebagai Bupati Sintang dan Sudiyanto sebagai Wakil Bupati Sintang periode 2021-2026.

"Kita menaruh harapan kepada mereka untuk dapat membangun Kabupaten Sintang semakin maju dan damai. Namun, tidaklah mungkin akan berhasil perjuangan mereka dan para stakeholder yang membantu mereka, apabila masyarakat Kabupaten Sintang tidak pro aktif membantu program yang sudah ditetapkan," harapnya. (*)