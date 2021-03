SOAL UTS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP / MTS Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban Ulangan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban contoh soal untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7 SMP/ MTS Semester 2 (Genap) tahun 2021.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 7 SMP/ MTS Pelajaran Bahasa Inggris dilansir dari bospedia.com:

>>>>SOAL DAN JAWABAN BAHASA INGGRIS KELAS 7 SMP SEMESTER 2

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b, c atau d didepan jawaban yang benar !

1. Shiva meets Lia, her old friend, on her way walking to her office. Shiva greets her.

Shiva : You are Lia, aren’t you? Hi …

Lia : Hi, Shiva. Oh I am just fine. How about yourself?

Shiva : I am fine, too. I am working for that office now.

Lia : Really? How lucky you are!

a. Where do you live now?

b. How have you been?

c. Do you remember me?

d. Do I look great?

2. Mr. Handoyo is eager to know about Anton’s condition. He is not cheerful as usual.

Mr. Handoyo : Anton, what is the matter with you? You do not look well this

morning.

Anton : You are right, Sir. … I think I get cold.

Mr. Handoyo : You’d better take a rest at home, then.