LOKASI Akad Nikah Atta Halilintar dan Aurel Bocor, Pernikahan Mereka Disponsori Pengusaha Karpet

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah rencananya akan nikah pada 21 Maret 2021.

Atta dan Aurel dikabarkan akan gelar akad nikah di Masjid Istiqlal.

Atta Halilintar berencana menjadikan Masjid Istiqlal sebagai tempat untuk melangsungkan akad pernikahan dengan Aurel pada 21 Maret 2021 nanti.

Setelah sebelumnya ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Atta Halilintar kini mengunjungi Masjid Istiqlal.

Hal itu diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH INFOTAINMENT, Rabu 24 Februari 2021.

"Doain ya, soalnya ini masjid terbesar di Asia Tenggara, kebanggaan Indonesia dan menurutku ini masjid keren banget dan menggambarkan toleransi Indonesia."

"Di sini masjid di sana gereja, bisa bersandingan. Jadi menurutku ini tempat yang sangat tepat untuk membuat sesuatu yang spesial," kata Atta.

Menurut Atta Halilintar, Masjid Istiqlal, dengan segala daya tariknya, cocok dijadikan sebagai tempat menggelar acara yang sakral.

Pria berusia 26 tahun ini sangat berharap bisa mengadakan akad pernikahan bersama Aurel Hermansyah di sana.

"Iya mestinya acara sakral bisa dibikin di tempat ini pasti bakal jadi the best day of my life," ucap Atta Halilintar.