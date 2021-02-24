Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Rabu 24 Februari 2021, Cek Acara ANTV Sekarang Live
Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Rabu 24 Februari 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ilustrasi - Live Streaming ANTV Hari Ini Edisi Tayang Rabu 24 Februari 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming ANTV bisa disaksikan melalui link di bawah ini.
Melalui Live streaming ANTV kamu bisa menyaksikan beragam program ANTV hari ini Rabu 24 Februari 2021.
Beberapa film hits yang bisa kamu tonton di antaranya Uttaran, Kulfi, Nazar dan Radha Krishna.
Berikut urutan lengkap jadwal ANTV hari ini edisi tayang Rabu 24 Februari 2021 dirangkum dari laman Instagram ANTV @ANTV_Official :
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Rabu, 24 Februari 2021
01:40 Cansu & Hazal
02:10 Jejak Kriminal
02:30 Sinema Spesial: Hantu Jamu Gendong Anak
03:30 Tawa Sutra Balik Lagi
04:30 Patriot Cilik
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Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Sumber: Tribun Pontianak