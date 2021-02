KLASEMEN Seri A 2021 Terbaru Usai Hasil Milan Vs Inter 2021, Zlatan Ibrahimovic Dkk Jauhi Scudetto ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inter Milan akhirnya keluar sebagai pemenang dalam duel penentu hasil Derby Milan dalam lanjutan Liga Italia Seria A pekan ke 23 Minggu 21 Februari 2021 malam.

Bermain sebagai tim tamu dalam derby sekota tersebut, Inter Milan yang ada di bawah asuhan Antonio Conte tampil efektif.

Koneksi erat antara Lautaro Martinez dan juga Romelu Lukaku benar-benar menghancurkan AC Milan.

Hasil ini juga menempatkan I Nerazzuri (julukan Inter Milan) sebagai penguasa klasemen Seri A 2021 terbaru usai hasil Milan Vs Inter 2021 di Derby della Madonnina.

Baca juga: VIDEO Gol AC Milan Vs Inter Milan 0-3 - Cek Hasil Klasemen Liga Italia 2021 Terbaru Hari Ini

Sementara itu, Zlatan Ibrahimovic dan rekannya di AC Milan kini harus berusaha esktra di sisa laga musim ini.

Sebab kekalahan dari hasil Milan Vs Inter 2021 di hasil derby Milan kali ini membuat Zlatan Ibrahimovic dkk untuk sementara waktu kian jauh dari Scudetto.

Lantaran harus kehilangan tiga poin, dan merelatan tempat pertama di klasemen sementara Liga Ini atau KLASEMEN Seri A 2021 Terbaru usai Hasil Milan Vs Inter kini dikuasai I Nerazzuri .

Berikut update kompisisi klasemen Sementara Liga Italia alias KLASEMEN Seri A 2021 Terbaru usai Siaran Langsung AC Milan Vs Inter Malam Ini usai hasil Milan Vs Inter 2021 di Siaran Langsung Liga Italia di RCTI di siaran Live Streaming RCTI Plus dan link live streaming Milan Vs Inter lainnya Minggu 21 Februari 2021 :

function resetIframeHeight(o) { o.style.height = o.contentWindow.document.documentElement.scrollHeight + 'px'; } Standings provided by SofaScore LiveScore

Jalannya Pertandingan

Meski gagal mendominasi penguasaan bola, Inter tampil lebih efektif.