Breaking News:

Promo BreadTalk Hari Ini Mulai Rp 15 Ribu, Tawarkan Banyak Pilihan Roti Toast-Rific, Raisin Sun

Promo BreadTalk Hari Ini kembali hadir untuk Anda pecinta roti. Promo BreadTalk Hari Ini baru saja meluncur.

zoom-inlihat foto Promo BreadTalk Hari Ini Mulai Rp 15 Ribu, Tawarkan Banyak Pilihan Roti Toast-Rific, Raisin Sun
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ INSTAGRAM
Promo BreadTalk Hari Ini Mulai Rp 15 Ribu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo BreadTalk Hari Ini kembali hadir untuk Anda pecinta roti.

Promo BreadTalk Hari Ini baru saja meluncur.

Promo BreadTalk hari ini berlaku hingga 11 Februari 2021.

Promo JCO Hari Ini 4 Lusin Donat Jpops dan 2 Minuman Rp 149 Ribu, Bisa Order di www.jcodelivery.com

Pada periode ini, BreadTalk menawarkan promo spesial Toast Rific.

Promo ini cocok untuk Anda yang gemar menikmati makanan manis, khususnya roti.

Melalui promo BreadTalk Toast-Rific, Anda bisa mendapatkan roti mulai dari harga Rp 15.000.

Ada beberapa pilihan roti yang BreadTalk tawarkan antara lain Raisin Sun, EQ Cheese dan masih banyak lagi.

Namun sebelum memanfaatkan promo BreadTalk, Anda harus mencermati beberapa hal terlebih dahulu.

Promo BreadTalk berlaku 8-11 Februari 2021.

Promo Giant Hari Ini Bawa Pulang Keberuntungan, Banjir Diskon Camilan, Susu Hingga Beras

Promo Giant Hari Ini Bawa Pulang Keberuntungan, Banjir Diskon Camilan, Susu Hingga Beras

Berlaku di seluruh gerai BreadTalk dan pembelian melalui www.btdelivery.com.

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
PROMO BreadTalk Hari Ini
Promo BreadTalk 8 Februari 2021
promo breadtalk
Breadtalk
Promo
Toast Rific
tribunpontianak.co.id
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
Mirna Chai
Berita Populer
Editor: Mirna Tribun
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
Video Pilihan
VIDEO Detik-detik Istri Gerebek Suami Ngamar di Hotel dengan Wanita Lain, Marah hingga Tampar Pipi
VIDEO Detik-detik Istri Gerebek Suami Ngamar di Hotel dengan Wanita Lain, Marah hingga Tampar Pipi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan