Promo BreadTalk Hari Ini Mulai Rp 15 Ribu, Tawarkan Banyak Pilihan Roti Toast-Rific, Raisin Sun
Promo BreadTalk Hari Ini kembali hadir untuk Anda pecinta roti. Promo BreadTalk Hari Ini baru saja meluncur.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo BreadTalk Hari Ini kembali hadir untuk Anda pecinta roti.
Promo BreadTalk Hari Ini baru saja meluncur.
Promo BreadTalk hari ini berlaku hingga 11 Februari 2021.
• Promo JCO Hari Ini 4 Lusin Donat Jpops dan 2 Minuman Rp 149 Ribu, Bisa Order di www.jcodelivery.com
Pada periode ini, BreadTalk menawarkan promo spesial Toast Rific.
Promo ini cocok untuk Anda yang gemar menikmati makanan manis, khususnya roti.
Melalui promo BreadTalk Toast-Rific, Anda bisa mendapatkan roti mulai dari harga Rp 15.000.
Ada beberapa pilihan roti yang BreadTalk tawarkan antara lain Raisin Sun, EQ Cheese dan masih banyak lagi.
Namun sebelum memanfaatkan promo BreadTalk, Anda harus mencermati beberapa hal terlebih dahulu.
Promo BreadTalk berlaku 8-11 Februari 2021.
• Promo Giant Hari Ini Bawa Pulang Keberuntungan, Banjir Diskon Camilan, Susu Hingga Beras
• Promo Giant Hari Ini Bawa Pulang Keberuntungan, Banjir Diskon Camilan, Susu Hingga Beras
Berlaku di seluruh gerai BreadTalk dan pembelian melalui www.btdelivery.com.
PROMO BreadTalk Hari Ini
Promo BreadTalk 8 Februari 2021
promo breadtalk
Breadtalk
Promo
Toast Rific
tribunpontianak.co.id
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
Mirna Chai
|JADWAL Belajar dari Rumah TVRI Senin 8 Februari 2021 untuk PAUD & SD Kelas 1 2 3 4 5 6 Episode 26
|RAMALAN SHIO Hari Ini Senin 8 Februari 2021 Shio Kerbau Bersinar & Keberuntungan Monyet, Shio Kamu?
|KUNCI JAWABAN Tema 7 Kelas 4 Halaman 57 58 59 60 61 62 Subtema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku
|UPDATE SKOR Hasil Liverpool vs Manchester City - Klopp dan Pep Pasang Formasi Sama 4-3-3
|KUNCI Jawaban Tema 7 Kelas 4 Halaman 51 52 53 54 55 56 Keberagaman di Negeriku : Subtema 2