TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 39 Kata-kata Ucapan Imlek 2021 Quotes Terbaik untuk Caption Instagram, WhatsApp, Telegram & Facebook.

Saat sulit untuk saling mengunjungi keluarga, berbagai ucapan Imlek 2021 adalah satu di antara solusinya.

Berbagi kata tak menghalangi semua untuk merayakan Imlek 2021 meski tanpa pesta karena tengah pandemi Corona.

Ucapan, kata mutiara atau doa dan harapan baik bisa disampaikan kepada keluarga, sahabat, atau pun kolega.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 35 ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2021 dalam empat bahasa:

• Telkomsel Sambut Imlek dan Cap Go Meh, Hadirkan Kartu Perdana UnlimitedMax Khusus Singkawang

• MABT Pontianak Sepakat Imlek Tanpa Pesta Kembang Api, AKP Galih: Polri Akan Laksanakan Operasi Liong

1. 万事如意

Wànshì rúyì

Everything go as Intended

Semoga semua masalah dimudahkan/ berjalan seperti yang diinginkan

2. 平步青云