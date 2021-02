KUNCI Jawaban LKS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 2 Jawaban LKS Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kunci jawaban Lembar Kerja Siswa ( LKS ) untuk kelas 5 SD / MI Bahasa Inggris Semester 2.

Kunci jawaban ini memberikan jawaban dari soal pilihan ganda Bahasa Inggris.

Memasuki Penilaian Tengah Semester atau UAS 22-25 Februari 2021 merupakan waktu yang tepat untuk mengasah kemampuan dalam menjawaban soal-soal.

Dari sekolah sendiri sudah ada Lembar Kerja Siswa (LKS) yang bisa dijadikan patokan dalam belajar.

Kunci Jawaban LKS ini bisa menjadi panduan belajar siswa untuk membandingkan hasil jawabannya dengan kunci jawaban.

Berikut kunci jawaban soal Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 2 dikutip dari berbagai sumber.

I. Choose the correct answer by crossing (x) a, b, c, or d !

The following text is for question number 1 to number 5

My Sister, My Best Friend

I have an older sister. She is very beautiful. Her personality is like an angel. She is 10 years older than me. Now, I am ten years old. Even though, we were born in different era, she always tries to understand my condition and gives good advice.