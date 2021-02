PROMO Dunkin Donuts Hari Ini Selasa 2 Februari 2021, Menu DD Ada yang Gratis ! | Cek di DD Terdekat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dunkin Donuts alias DD adalah satu di antara brand restoran siap saji global kenamaan yang turut beroperasi di Tanah Air.

Berbagai menu Dunkin Donuts kerap digemari para penikmat kuliner di Indonesia.

Nah, ada yang seru nih dari Dunkin Donuts.

Anda yang menyukai berbagai menu Dunkin Donuts kini bisa mendapatkan harga diskon dari penawaran promo Dunkin Donuts terbaru edisi hari ini Selasa 2 Februari 2021.

Di mana dalam promo Dunkin Donuts hari ini tersebut, Anda bisa mendapatkan satu minuman di menu Dunkin Donuts secara cuma-cuma.

Sebelumnya, keterangan terkait promo Dunkin Donuts hari ini tersebut juga telah diumumkan di Instagram @dunkin_id.

“Enjoy BUY 1 GET 1 All Beverages with DD Card!*

Untuk kamu yang belum memiliki DD Card bisa mendapatkannya di semua gerai wilayah Jabodetabek, Pontianak, Banjarmasin dan Balikpapan.

Hanya dengan tambah Rp 10k (disertai pembelian 9 gratis 3 donut) atau tambah Rp 15k (disertai pembelian minuman apa saja).

*Syarat dan ketentuan: