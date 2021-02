PROMO DUNKIN DONUTS Hari Ini 1 Februari 2021, Ada Black Choco Donut & Beli 7 Donuts Classic Gratis 5

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Spesial di bulan Februari 2021, Dunkin' Donuts kembali menawarkan promo terbarunya nih DD Lovers.

Yuk nikmati keseruan kamu bersama keluarga dan orang terdekat dengan menu-menu Dunkin' Donuts.

Dunkin' Donuts adalah restoran dan waralaba makanan internasional yang mengkhususkan dalam donat

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1950 oleh William Rosenberg di Quincy, Massachusetts

Dunkin Donuts sekarang ini merupakan restoran donat terbesar di dunia, dengan hampir 7.000 restoran, kios pengantaran-ambil ke luar di lebih dari 35 negara.

Dunkin' Donuts hadir di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1985.

Saat ini, Dunkin' Donuts sudah dapat ditemui dengan mudah di kota-kota besar di seluruh Indonesia.

Dikutip dari akun Instagram resmi @dunkin.id, berikut adalah aneka promo dari Dunkin Donuts Senin 1 Februari 2021 :

Black Choco Donut

First day of February is coming!