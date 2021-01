JADWAL Turnamen Badminton 2021 Maret Usai BWF World Tour Finals - Ada All England dan Malaysia Open

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal turnamen badminton 2021 akan segera bergulir usai turnamen penutup BWF World Tour Finals 2020 tuntas, Minggu 31 Januari 2021.

World Tour Calender atau Kalender Tur Dunia 2021 akan kembali bergulir pada Maret 2021.

Sepanjang Bulan Maret 2021, setidaknya ada empat turnamen masuk dalam World Tour Calender, termasuk ajang bergengsi All England.

World Tour Calender 2020 sendiri ditutup dengan ajang BWF World Tour Finals yang berlangsung, di Impact Arena Bangkok, Thailand.

* HSBC BWF World Tour Finals 2020

* 27 - 31 Januari 2021

* Prize money USD $1,500,000

* Bangkok, Thailand

Berikut Daftar Juara Usai Hasil Final BWF World Tour Final 2020

WD - LEE So Hee/SHIN Seung Chan (Korea) vs KIM So Yeong/KONG Hee Yong (Korea) : 15-21 26-24 21-19