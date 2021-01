LIVE TINJU DUNIA Caleb Vs Caleb Duel Raja KO Beda Usia Live Streaming tvOne Minggu 31 Januari 2021

Caleb Plant vs Caleb Truax live tvOne Minggu 31 Januari 2021 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan siaran langsung Tinju Dunia akhir pekan ini dalam pertarungan juara dunia kelas menengah super IBF melibatkan duo Caleb yakni Caleb Plant vs Caleb Truax.

Ajang adu jotos Caleb Plant vs Caleb Truax bisa diakses via Link Live Streaming tvOne di akhir artikel.

Caleb Plant adalah petinju Amerika Serikat yang mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 20 pertarungan.

Duel Caleb Plant vs Caleb Truax akan digelar di Shrine Auditorium and Expo Hall, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu 31 Januari 2021 dan Siaran Langsung Tinju Dunia ini bisa ditonton via Live Streaming TVOne.

Petinju dengan julukan Sweethands ini juga mempunya catatan 12 kemenangan KO di kelasnya.

• Jadwal Tinju Dunia Minggu 31 Januari 2021 Live TVOne Caleb Plant vs Caleb Truax

Dirinya berhasil merebut sabuk juara dunia kelas menengah super IBF dari pinggang Jose Uzcategui, Minggu 14 Maret 2019 lalu.

Dalam pertarungan di Microsoft Theater, Los Angeles itu, hakim memberi kemenangan angka mutlak bagi Plant dengan skor 116-110, 115-111, dan 116-110.

Setelah itu, Plant berhasil mempertahankan sabuknya dari Mike Lee dan Vincent Feigenbutz.

Dua penantangnya itu dibuat malu setelah kalah TKO.

Sementara Caleb Truax adalah petinju senior yang banyak pengalaman.