5 Nama Rasul Ulul Azmi dan Mukjizatnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ulul ’Azmi secara bahasa artinya memiliki keteguhan/tekad.

Sementara Rasul Ulul ‘Azmi artinya adalah rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah SWT.

Siapa Saja Rasul yang Tergolong Ulul ‘Azmi? Rasul Ulul ‘Azmi ada lima.

Mulai dari Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS dan Muhammad SAW.

• Kunci Jawaban Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 5 Halaman 66 Pelajaran 7

1. Nabi Nuh AS

Nabi Nuh AS adalah keturunan kesepuluh dari Nabi Ādam a.s.

Ia mengajak manusia agar menyembah Allah SWT dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah SWT.

Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya.

Seruan Nabi Nuh AS itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan.

Selama 950 tahun Nabi Nuh AS menyiarkan ajaran Allah SWT, tetapi umatnya tetap saja ingkar termasuk anaknya sendiri yang bernama Kanan.