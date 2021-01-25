PUBG Mobile
HASIL Grand Final PMGC di Klasemen PMGC Terbaru, Bigetron RA Semakin Dekat Juara Dunia PUBG Mobile
Saat ini Bigetron Red Aliens berhasil bertengger di peringkat 3 Klasemen PMGC berkat WWCD di Hasil PMGC di hari ketiga match ketiga map Vikendi.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah tampil terseok-seok di hari pertama Final PMGC 2020 Piala Dunia PUBG Mobile, wakil Indonesia Bigetron Red Aliens kembali tampil meyakinkan di hari ketiga Senin 25 Januari.
Saat ini Bigetron Red Aliens berhasil bertengger di peringkat 3 Klasemen PMGC berkat WWCD di Hasil PMGC di hari ketiga match ketiga map Vikendi.
BTR RA hanya terpaut 25 poin dari peringkat pertama yang saat ini dipegang oleh 4AM dengan 169 poin.
Berikut Klasemen PMGC terbaru
Jadwal final PMGC 2020 Senin 25 Januari 2021
- Round 14 (Erangel) - 18:10 WIB WWCF FUT
- Round 15 (Miramar) - 19:05 WIB WWCD 4AM
- Round 16 (Vikendi) - 20:00 WIB WWCD BTR
- Round 17 (Erangel) - 21:10 WIB Sedang berlangsung
- Round 18 (Sanhok) - 22:05 WIB Sedang berlangsung
- Round 19 (Erangel) - 23:00 WIB Sedang berlangsung
- Round 20 (Sanhok) - 00:00 WB Sedang berlangsung
- Round 21 (Erangel) - 21:00 WIB Sedang berlangsung
Untuk menyaksikan keseruan Final Piala Dunia PUBG Mobile PMGC 2020 dapat disaksikan melalui link Live Streaming di bawah ini :
YouTube PUBG Mobile Esports
Facebook PUBG Mobile Esports
Klasemen PMGC
Klasemen PMGC
Hasil PMGC
Jadwal PMGC
PUBG Mobile
Piala Dunia PUBG Mobile
Bigetron Red Aliens
Tentang PMGC
PUBG Mobile Global Championship
Aerowolf Limax
PUBGM
Juara Dunia PUBG Mobile
WWCD
Winner Winner Chicken Dinner
|Kunci Jawaban Tema 5 Kelas 3 Halaman 139 140 142 Buku Tematik SD MI Pengaruh Cuaca Terhadap Manusia
|Sedang Live Streaming Final PMGC 2021 - Cek Hasil dan Klasemen PMGC, Bigetron Kembali ke Jalur Juara
|UPDATE Hasil Grand Final PMGC 2021 - BTR RA Meroket di Klasemen PMGC Terbaru & Nasib Aerowolf Limax
|BREN ESPORTS Juara M2 World Championship 2021, Tim Filipina Piala Dunia Mobile Legends Raih Rp 1,9 M
|UPDATE JADWAL Final PMGC 2021 - Bigetron RA Ngamuk dan Melesat ke Peringkat 5 Klasemen PMGC Terbaru