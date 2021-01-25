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HASIL Grand Final PMGC di Klasemen PMGC Terbaru, Bigetron RA Semakin Dekat Juara Dunia PUBG Mobile

Saat ini Bigetron Red Aliens berhasil bertengger di peringkat 3 Klasemen PMGC berkat WWCD di Hasil PMGC di hari ketiga match ketiga map Vikendi.

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YouTube PUBG Mobile
Klasemen PMGC dari Hasil Grand Final PMGC Terbaru, Bigetron RA Semakin Dekat Juara Dunia PUBG Mobile 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah tampil terseok-seok di hari pertama Final PMGC 2020 Piala Dunia PUBG Mobile, wakil Indonesia Bigetron Red Aliens kembali tampil meyakinkan di hari ketiga Senin 25 Januari.

Saat ini Bigetron Red Aliens berhasil bertengger di peringkat 3 Klasemen PMGC berkat WWCD di Hasil PMGC di hari ketiga match ketiga map Vikendi.

BTR RA hanya terpaut 25 poin dari peringkat pertama yang saat ini dipegang oleh 4AM dengan 169 poin.

Berikut Klasemen PMGC terbaru

Jadwal final PMGC 2020 Senin 25 Januari 2021

- Round 14 (Erangel) - 18:10 WIB WWCF FUT
- Round 15 (Miramar) - 19:05 WIB WWCD 4AM
- Round 16 (Vikendi) - 20:00 WIB WWCD BTR
- Round 17 (Erangel) - 21:10 WIB Sedang berlangsung
- Round 18 (Sanhok) - 22:05 WIB Sedang berlangsung
- Round 19 (Erangel) - 23:00 WIB Sedang berlangsung
- Round 20 (Sanhok) - 00:00 WB Sedang berlangsung
- Round 21 (Erangel) - 21:00 WIB Sedang berlangsung

Untuk menyaksikan keseruan Final Piala Dunia PUBG Mobile PMGC 2020 dapat disaksikan melalui link Live Streaming di bawah ini :

YouTube PUBG Mobile Esports 

Facebook PUBG Mobile Esports

Klasemen PMGC

Klasemen PMGC dari Hasil Grand Final PMGC Terbaru, Bigetron RA Semakin Dekat Juara Dunia PUBG Mobile
Klasemen PMGC dari Hasil Grand Final PMGC Terbaru, Bigetron RA Semakin Dekat Juara Dunia PUBG Mobile (YouTube PUBG Mobile)
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Hasil PMGC
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Penulis: Rizky Zulham
Editor: Rizky Zulham
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