Live Streaming Tinju Hari Ini ! Live Tinju TV One Hari Ini Ada Tiga Duel , Link Nonton Tinju Dunia ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siap-siap menyaksikan duel antara Rolando Romero vs Avery Sparrow dalam petarungan non gelar di Mohegan Sun Casino, Uncasville. Live TV One, ada link nonton di artikel ini.

Sebelumnya, Rolando Florencio Romero Moreno gagal duel dengan petinju berjuluk "The Million Dollar Man", Justin Pauldo pada Minggu 24 Januari 2021.

Awalnya, Rolando yang punya nama alias Rolly, akan berduel mempertahankan gelar juara dunia kelas ringan WBA Interim yang diraihnya saat menaklukkan Jackson Marinez 2020 lalu.

Rolando adalah petinju Amerika Serikat yang memulai debut pada 2 Desember 2016.

Petinju dengan gaya orthodox itu, sudah menjalani 12 pertandingan dengan kemenangan KO/TKO 10 kali atau rasio kemenangan KO 83.33%.

Sementara Sparrow, sejauh ini sudah merasakan dua kali kekalahan dalam karirnya.

Terakhir, Sparrow kalah melawan Abraham Nova dalam duel yang digelar di The Bubble, MGM Grand, Las Vegas 2020 lalu.

Pada hari yang sama, TVOne juga akan menayangkan duel petinju tak terkalahkan dari kelas bulu junior.

Ada duel antara Angelo Leo vs Stephen Fulton yang akan memperebutkan gelar juara dunia kelas bulu junior WBO.

Duel ini menjadi ujian bagi Angelo Leo yang merupakan juara bertahan dengan rekor 20 (9 KO)-0-0.