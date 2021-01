JAM Tayang UFC 257 Conor McGregro Vs Dustin Poirier 2 , Siapa Menang di Hasil UFC 257 ? Live UFC 257

JAM Tayang UFC 257 Conor McGregro Vs Dustin Poirier 2, Siapa Menang di Hasil UFC 257 ? yUK TONTON Live UFC 257 Minggu 24 Januari 2021 / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA VIA KONTAN.CO.ID

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jam tayang UFC 257 pada Minggu 24 Januari 2021 WIB tentunya menjadi satu di antara informasi yang ditunggu-tunggu para penggemar ajang olahraga Ultimate Fighting Championship.

Ajang olahraga beladiri tarung bebas alias Mix Martial Art atau MMA itu kali ini akan menghadirkan 'duel ulang' yang mempertemukan dua bintang UFC di kelas ringan.

Keduanya yakni Conor McGregor dan Dustin Poirier alias Conor McGregor Vs Dustin Poirier 2 pada Sabu 23 Januari 2021 waktu setempat di Abu Dhabi (lokasi digelarnya pertandingan UFC 257) atau pada Minggu 24 Januari 2021 waktu Indonesia Barat (WIB).

Adapun untuk jam tayang UFC 257 di laga Conor McGregor Vs Dustin Poirier 2 tersebut di Indonesia dalam jadwal UFC 257 diprediksi akan dimulai pada pukul 06.15 WIB.

Di mana penentuan hasil UFC 257 kali ini akan dimulai dengan menggelar early preliminary card yang terdiri dari dua laga.

Baca juga: JADWAL UFC 257 Minggu 24 Januari 2021 Conor McGregor Vs Dustin Poirier, Conor Vs Poirier Jam Berapa?

Lalu dilanjutkan dengan preliminary card yang menyajikan empat pertarungan.

Adapun untuk laga main card alias pertandingan utama sendiri, berisi lima duel.

Termasuk rematch antara Conor Vs Poirier alias Conor McGregor Vs Dustin Poirier 2 ini yang mana jam tayang UFC 257 untuk penetuan hasil UFC 257 dalam duel Conor McGregor Vs Dustin Poirier 2 diperkirakan mulai tayang pada pukul 10.00 WIB.

Dirangkum dari laman Bolasport.com, berikut jadwal pertandingan UFC 257, Minggu 24 Januari 2021 WIB nanti

Early Preliminary card