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HASIL Man Utd vs Liverpool Live RCTI Gratis - Duel Cavani vs Mo Salah, Link Hasil Piala FA Malam Inl

Update hasil Man Utd vs Liverpool secara live dalam lanjutan Piala FA babak keempat, Senin 25 Januari 2021 dini hari WIB

zoom-inlihat foto HASIL Man Utd vs Liverpool Live RCTI Gratis - Duel Cavani vs Mo Salah, Link Hasil Piala FA Malam Inl
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Man Utd vs Liverpool 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil Man Utd vs Liverpool secara live dalam lanjutan Piala FA babak keempat, Senin 25 Januari 2021 dini hari WIB.

Duel Man Utd vs Liverpool berlangsung, di Old Trafford, mulai pukul 00.00 WIB.

Saksikan pertandingan Man Utd vs Liverpool melalui link live streaming RCTI yang dapat diakses gratis.

Atau update hasil Man Utd vs Liverpool di link live score di bawah ini.

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Susunan Pemain Man Utd vs Liverpool

Man Utd (4-2-3-1)

Dean Henderson; Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw; Paul Pogba, Scoot McTominay, Paul Pogba; Marcus Rashford, Donny van de Beek, Edinson Cavani.

Pelatih : Ole Gunnar Solskajeer

Liverpool (4-3-3)

Alisson Becker; Fabinho, R Williams, Alexander-Arnold, Andrew Robertson; Thiago Alcantara, James Milner, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Jones, Roberto Firmino

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Ole Gunnar Solskjaer
Juergen Klopp
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Penulis: Haryanto
Editor: Marlen Sitinjak
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