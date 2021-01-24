HASIL Man Utd vs Liverpool Live RCTI Gratis - Duel Cavani vs Mo Salah, Link Hasil Piala FA Malam Inl

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Update hasil Man Utd vs Liverpool secara live dalam lanjutan Piala FA babak keempat, Senin 25 Januari 2021 dini hari WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil Man Utd vs Liverpool secara live dalam lanjutan Piala FA babak keempat, Senin 25 Januari 2021 dini hari WIB.
Duel Man Utd vs Liverpool berlangsung, di Old Trafford, mulai pukul 00.00 WIB.
Saksikan pertandingan Man Utd vs Liverpool melalui link live streaming RCTI yang dapat diakses gratis.
Atau update hasil Man Utd vs Liverpool di link live score di bawah ini.
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Susunan Pemain Man Utd vs Liverpool
Man Utd (4-2-3-1)
Dean Henderson; Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw; Paul Pogba, Scoot McTominay, Paul Pogba; Marcus Rashford, Donny van de Beek, Edinson Cavani.
Pelatih : Ole Gunnar Solskajeer
Liverpool (4-3-3)
Alisson Becker; Fabinho, R Williams, Alexander-Arnold, Andrew Robertson; Thiago Alcantara, James Milner, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Jones, Roberto Firmino
Man Utd vs Liverpool
Hasil Man Utd vs Liverpool
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Live Streaming RCTI
Link Live Streaming RCTI
Hasil Piala FA
Ole Gunnar Solskjaer
Juergen Klopp
Edinson Cavani
Mo Salah
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