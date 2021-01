JADWAL Liga Champions Update Kamis - Porto Vs Juventus Live SCTV dan Sevilla Vs Dortmund VIDIO

JADWAL Liga Champions Update Kamis 18 Februari 2021 - Porto Vs Juventus Live SCTV.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal lengkap Liga Champions atau UCL musim 2020-2021 dari babak 16 besar hingga partai puncak di Turki.

Liga Champions 2020-2021 memasuki babak 16 besar yang akan digelar mulai 16 Februari 2021 untuk Leg 1 dan 9 Maret 2021 untuk Leg 2.

Laga babak knock out di hari kedua Kamis 18 Februari 2021 pukul 03.00 WIB, Porto Vs Juventus Live SCTV dan Sevilla Vs Dortmund VIDIO

Adapun top skor sementara masih dikuasai empat pemain berbeda dengan enam gol.

Srtiker Dortmund asal Norwegia, Erling Haland, Alvaro Morata Juventus, Neymar Jr PSG dan Marcus Rashford, penyerang Manchester United.

Jadwal dan top skor selengkapnya di bagian akhir artikel ini.

Baca juga: JADWAL Lengkap Terbaru Babak 16 Besar Liga Champions 2021

Hak Siar Liga Champions 2020-2021

Di Indonesia, Liga Champions dan Liga Europa disiarkan langsung secara gratis melalui saluran UHF di SCTV.

Adapun untuk Streaming, pengguna harus berlangganan di vidio.com channel champions TV 1 dan Champions TV 2.

EMTEK Grup dalam hal ini SCTV, sejak beberapa musim lalu kosisten menyiarkan Liga Champions dan Liga Europa.