INDOPRIDE Menggema di M2 World Championship 2021 - Hasil M2 RRQ dan Alter Ego ke Upper Bracket? 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua Wakil Indonesia di M2 World Championship 2021 RRQ Hoshi dan Alter Ego tampil perkasa di hari kedua fase grup Piala Dunia Mobile Legends Selasa 19 Januari 2021.

RRQ baru saja menumbangkan wakil Brazil Dreammax dengan skor telak 2-0.

Hastag Indopride benar-benar menggema di kejuaraan M2 World Championship 2021 kali ini

RRQ Hoshi diunggulkan karena berstatus jawara Mobile Legends Professional League Indonesia season 6 yang dihelat tahun lalu.

Tidak hanya itu, RRQ Hoshi juga merupakan runner-up dari Kejuaraan Dunia Mobile Legends edisi pertama atau M1 pada 2019.

RRQ Hoshi pada edisi pertama Mobile Legends World Championship gagal menjadi juara setelah dikalahkan wakil Indonesia lainnya, EVOS Legends.

Pada edisi kali ini, RRQ Hoshi tergabung di Grup D bersama EVOS SG (Singapura) dan DreamMax eSports (Brasil).

RRQ Hoshi dan Alter Ego tentu sangat diharapkan membawa kembali trofi juara Mobile Legends World Championship ke Indonesia.

Sebelumnya, Alter Ego eSports sukses meraih kemenangan mudah pada laga pertama fase grup tahap I Mobile Legends M2 World Championship.

Menghadapi tim asal Jepang, 10second Gaming+, Alter Ego tampil sangat solid dan berhasil meraih kemenangan 2-0 pada pertandingan yang menggunakan sistem best of three (BO3).