LIVE Streaming M2 World Championship Mobile Legends 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Turnamen eSport Mobile Legends tingkat dunia yakni M2 World Championship dimulai hari ini, Senin 18 Januari 2021.

M2 World Championship Mobile Legends bisa kamu saksikan secara langsung di channel YouTube Mobile Legends: Bang Bang.

( Link streaming dan Jadwal M2 World Championship Mobile Legends bisa kamu simak dalam artikel ini ).

Digelar di Singapura secara offline, kompetisi dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

Ada 12 tim yang akan bertanding dengan Alter Ego dan RRQ Hoshi sebagai wakil dari Indonesia.

Gelaran M2 World Championship diawali dengan Fase Grup Tahap Satu yang bakal berlangsung selama tiga hari yakni mulai 18 sampai 20 Januari 2021.

Kemudian akan dilanjutkan dengan babak penyisihan (playoffs) pada 22 hingga 23 Januari.

Dalam babak playoffs, sistem yang digunakan yakni Best of Three (Bo3).

M2 World Championship Mobile Legends akan mencapai puncak pada 24 Januari.

Pada tanggal tersebut akan digelar dua pertandingan penting yakni babak final low bracket (Bo5) dan Grand Final (Bo7).

