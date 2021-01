HASIL M2 World Championship 2021 Piala Dunia Mobile Legends Kedua, Cek Jadwal RRQ Hoshi & Alter Ego 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil M2 World Championship 2021 di pertandingan Fase Grup telah menuntaskan 2 pertandingan seru Senin 18 Januari 2021

Pada pertandingan pembuka Todak tim asal Malaysia berhadapan dengan Omega Esports tim asal Filipina.

Pada laga pembuka ini dimenangkan oleh Omega dengan skor telak 2-0 tanpa balas.

Dipertandingan kedua mempertemukan wakil Myamar Vs Rusia yaitu antara tim Burmese Ghouls (Myanmar) Vs Unique Devu (Rusia).

Tim Myanmar Bermese Ghouls berhasil menjadi pemenang dengan skor telak 2-0.

Dipertandingan ketida mempertemukan Todak (Malaysia) melawan Impunity KH (Kamboja) yang dimenangkan todak dengan skor 2-0.

Berikut selengkapnya Hasil M2 World Championship 2021 :

- Todak (Malaysia) vs. Omega Esports (Filiphina) skor 0-2

- Burmese Ghouls (Myanmar) vs. Unique Devu (Rusia) skor 2-0

- Todak (Malaysia) vs. Impunity KH (Kamboja) skor 2-0

Jadwal Selanjutnya

Turnamen Mobile Legends tingkat dunia, yakni M2 segera bergulir mulai hari ini.