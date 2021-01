Farida Pasha Wafat - Ini Profil dan Jejak Karier Sang Pemeran Mak Lampir yang Tersohor 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artis senior Farida Pasha meninggal dunia.

Artis yang terkenal dengan film horor dan mistik ini dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu, 16 Januari 2021.

Kabar duka ini disampaikan oleh sang cucu, Ify Alyssa, pada Instagram pribadi miliknya.

Ify menuliskan sang nenek meninggal pada Sabtu malam, tepatnya pukul 19.35 WIB.

Melalui postingan Instagram story tersebut, Ify juga menuliskan permohonan maaf untuk sang nenek.

Lebih lanjut, Ify langsung mengenang momen bersama Farida Pasha melalui feed Instagram miliknya.

Ify mengunggah potret bersama sang nenek.

Akun @ifyalyssa juga menuliskan doa agar almarhumah tenang di surga.

"Love you so much Ibu sayang, yang tenang di Surga. Titip peluk untuk papa ya," tulis @ifyalyssa.

Postingan tersebut mendapat banyak ucapan bela sungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan.