ARTIS CANTIK Ini Idap Penyakit Tak Biasa, Akui Sulit Jalin Hubungan dengan Lawan Jenis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru-baru ini dalam tayangan OOTD (Obrolan Of The Day) dikutip GridPop.ID dari Youtube Trans 7 Official yang diunggah pada7 Januari 2021, Ariel Tatum ternyata mengidap gangguan kepribadian.

Ariel Tatum mengaku jika dirinya memiliki Borderline personalty Disorder (BPD).

"Jadi Ariel Tatum konon kabarnya mengidap Borderline Personality," ungkap Deddy Corbuzier

"Itu apaan tuh," timpal Ivan Gunawan.

Awalnya penjelasan tentang penyakit tersebut akan dijelaskan oleh Deddy Corbuzier, namun Ivan Gunawan atau Igun langsung menyela.

"Ariel dong, ngapain manggil Ariel kalau lo yang jelasin," sahut Igun sewot.

Tak tinggal diam Deddy menimpali menyebut jika dirinya sebagai Jubir dalam acara tersebut.

"Kan saya jubir, heran yaudah saya diem," tambah Deddy Corbuzier.

Setelahnya perdebatan Deddy dan Igun, Ariel Tatum langsung menjelaskan tentang penyakitnya.

Ariel Tatum mengungkapkan penyakit Borderline Personality Disorder (BPD) yang dideritanya

"jadi mungkin, kalau gampangnya dijelasin BPD itu adalah salah satu gangguan kepribadian, bahasa indonesianya adalah kepribadian ambang, jadi memang citra dirinya kurang jelas, jadi tu kaya gampangnya tu ketika kita lagi ABG tuh suka labil, suka nggak tau diri kita mau nya apa, tapi...," terang Ariel Tatum.