One Piece Chapter 1001 Release Date ? Cek Kapan Jadwal One Piece 1001 Rilis di Januari 2021 ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tentunya, para penggemar manga bergenre petualangan pasti sudah tidak sabar menanti kisah kelanjutan One Piece.

Tidak heran, One Piece memang sedang seru-serunya. Setelah dihalangi oleh anak buah Kaido, akhirnya Luffy sampai juga di atap istana.

Dengan kekuatan Gomu Gomu no Red Rock, Luffy berhasil menghantam Kaido sampai terjungkal.

Sayangnya, Anda harus bersabar kali ini. Sebab, Eiichiro Oda mengambil waktu istirahat lebih lama.

Melansir dari situs Manga Plus, One Piece 1001 dijadwalkan terbit pada 17 Januari 2021.

Sebelumnya, One Piece 1000, Luffy akhirnya berhasil sampai di atap istana. Luffy tidak sendiri, Zoro menyusulnya ke atap.

Luffy, Zoro, Kid, Killer, dan Law siap menghadapi Kaido dan Big Mama. Luffy menyerang Kaido dengan jurusnya yang membuat Kaido terjungkal.

Di dalam istana, Yamato menyerahkan catatan Oden kepada Momo.

Untuk yang belum membaca One Piece 1000, Anda bisa mengunjungi Manga Plus. Sekedar info, Manga Plus merupakan situs nbaca manga legal yang bisa Anda akses secara gratis.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Ini jadwal rilis One Piece 1001, Luffy cs vs Kaido dan Big Mama