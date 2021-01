Klasemen Liga Italia Jelang Inter Milan vs Crotone - Peluang Nerazzuri Depak AC Milan di Puncak

Romelu Lukaku, Arturo Vidal, dan Roberto Gagliardini merayakan gol dalam laga Benevento vs Inter Milan pada partai tunda pekan pertama Liga Italia 2020-2021 yang digelar di Stadion Ciro Vigorito, Rabu (30/9/2020).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemuncak Klasemen Liga Italia berpeluang akan berpindah malam ini jelang laga perdana Serie A Liga Italia pekan 15.

Inter Milan berpeluang mendepak AC Milan di puncak Klasemen Serie A. Kedua tim saat ini hanya berselisih satu angka.

Nerazzurri - julukan Inter Milan saat ini mengoleksi 33 poin dari 14 pertandingan yang telah dijalani.

Inter Milan malam ini akan bermain terlebih dahulu baru AC Milan.

Inter Milan akan kedatangan tamu, Crotone, pada Minggu 3 Januari 2021 malam WIB.

Duel Inter Milan vs Crotone berlangsung, di Stadion Giuseppe Meazza mulai pukul 18.30 WIB.

Jika berhasil mengamankan tiga angka, maka pasukan Antonio Conte akan berada di puncak klasemen.

Sebaliknya, jika mampu mencuri tiga poin dari tangan Inter Milan, Crotone akan melompat dua peringkat ke posisi 17 klasemen sementara Liga Italia.

Dan sejenak bisa bernafas lega lantaran keluar dari jeratan degradasi.