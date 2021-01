Jadwal Tinju Dunia Minggu 3 Januari 2021 Live Ryan Garcia vs Luke Campbell World Boxing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia pekan ini menyajikan pertarungan antara Ryan Garcia vs Luke Campbell.

Sesuai jadwal, duel Ryan Garcia vs Luke Campbell akan digelar Minggu 2 Januari 2021 dan disiarkan secara live di Dazn Boxing.

Kedua petinju akan bertarung di American Airlines Center di Dallas, Texas, Amerika Serikat.

Kepastian laga Ryan Garcia vs Luke Campbell diungkapkan Ryan Garcia melalui akun Instagram miliknya @kingryang

"January 2nd Live on @daznboxing 2021 fight had to rescheduled due to Campbell getting COVID. I’ve waited since my fight with fonseca I’m ready to continue my rise COMMENT WHAT YOU THINK venue to be determined ** @jcgdesigns," tulis Ryan Garcia.

Duel ini adalah duel beda generasi di kelas ringan, yakni antara Ryan Garcia dan Luke Campbell.

